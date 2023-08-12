ندوة لرفع وعي المستثمرين وتعريفهم اشتراطات سلامة الغذاء ببنها

نظمت المنطقة الإستثمارية في بنها بمحافظة القليوبية ندوة تعريفية للمستثمرين بهدف رفع مستوى وعي المستثمرين والتعريف بأشتراطات سلامة الغذاء وذلك بحضور أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجيه، والدكتور محمد عبدالفضيل مدير الرقابة على الصناعات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحمد منصور مدير المنطقة الاستثمار ببنها، وممثلين من الإداره المركزية للمناطق الإستثمارية، ولفيف من المستثمرين وممثلين عنهم.

واستعرض رئيس المناطق الاستثمارية مدي أهمية منطقة استثمار بنها في توفير استثمار جيد في الصناعات الغذئية وتنشيط السوق التجاري الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن من مميزات المناطق الاستثمارية أن يتولي مجلس إدارة المنطقة وضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها ويختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها.

كما أكد مدير الرقابة على الصناعات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء على دور الهيئة ووضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، مشيرا إلى الرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية، ووضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المُنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيه.

وتابع: من اختصاصات الهيئة أيضا التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، وفى حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تُنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول بخلاف وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها ومنها تحديد أولويات الفحص وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.

وأضاف: وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء ونظام التتبع وتطبيقها على منتجى ومصنعى الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الأغذية، وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر، ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول، واقتراح وإبداء الرأى في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

من جانبه قدم أحمد منصور مدير منطقة إستثمار بنها نبذة عن المنطقة، موضحا أنها تقع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم تخصيص المنطقة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، وتقام المنطقة الاستثمارية على 46 فدانا، وتضم المنطقة 147 وحدة صناعية و16 منفذ بيع و18 مخزن و 6 وحدات تبريد.

وتابع: توفر هذه الوحدات ما يزيد عن 4500 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة وتضم المنطقة مركز خدمات المستثمرين ومركزًا حضرياً للمرأة ومركز ريادة الأعمال، ومبنى خدمات عاملين، ومتوسط المساحات للوحدات الصناعية تتراوح ما بين 240م2 إلى 360م2 والتعاقد مع المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد.