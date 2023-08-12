لماذا لم يحضر أحد مؤتمر قادة جيوش إيكواس اليوم؟

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن تحرك إيكواس ضد النيجر قد يكون خلال أسبوعين، وذلك لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة من جديد.

ويرى المحللون أن هذا أمر عسير، برغم أنه يتلقى دعمًا من الاتحاد الإفريقي وفرنسا وأمريكا.

وكان من المقرر اليوم ، عقد اجتماع على مستوى القيادات العسكرية لمناقشة إرسال القوات.وذكرت سي إن إن، إن إيكواس في الغالب سترسل نحو 5000 جندي.

لكن جرى اليوم، تأجيل اجتماع قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بشأن مواجهة انقلاب النيجر، إلى الأسبوع القادم.

وذكرت مصادر، أنه تم تأجيل الاجتماع العسكري، في غانا، بسبب عدم استعداد القوات بعد.

وتعهدت إيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا الخميس، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية ضده.

وبحسب محللين، فإن تشكيل قوة إيكواس قد يستغرق أسابيع، وهو ما قد يترك مجالاً للمفاوضات.