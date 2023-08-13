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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: صفقة إمام عاشور الأقوى وأصدائها ستكون مستمرة.. فيديو

إمام عاشور لاعب النادي
إمام عاشور لاعب النادي الأهلي

أكد الناقد الرياضي سعد صديق، أن أقوى الصفقات التي تمت في الكرة المصرية كان خطف إمام عاشور خاصة ان اللاعب كان له دور بارز مع الزمالك ونجاح الأهلي في حسم الصفقة يعد الأقوى وأصداءه ستكون مستمرة.

 

وقال سعد صديق، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي"، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن الأهلي لديه قائمة ممتلئة بالنجوم ولكنه يدعم بلاعبين في ممراكز معينة خاصة بعد نجاح الأهلي في حسن صفقات امام عاشور ورضا سليم وعودة صلاح محسن.

 

 يحتاج تدعيم في كل صفوفه

وأوضح أن الزمالك لديه مشكلة في مستحقات متأخرة لنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، مما جعل الزمالك في مشكلة ايقاف القيد، ولكن الزمالك يحتاج تدعيم في كل صفوفه.

الصفقات امام عاشور الزمالك الأهلى رضا سليم

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