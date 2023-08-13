هاني حتحوت يكشف آخر تطورات موقف سوزا من الانضمام لـ الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن موقف اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا، من الانضمام لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»،: إن إدارة الأهلي اتخذت خطوة جديدة نحو صفقة المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب هيونداي جيونبك الكوري الجنوبي، حيث حصل الفارس الأحمر على اللاعب بعد الاتفاق على كافة البنود الشخصية معه.

وأضاف حتحوت، إن الأهلي يكثف من مفاوضاته في الوقت الحالي مع إدارة نادي جيونبك من أجل إقناع المدير الفني الروماني دان بيتريسكو بالتخلي عن اللاعب حيث يعد العقبة الأبرز أمام إتمام التفاوض، لافتا إلى أن إدارة جيونبك إقناع المدير الفني تحاول بالتخلي عن سوزا للأهلي خصوصا وأن الأحمر وصل لاتفاق في وقت سابق حول قيمة الصفقة ثم رفع المقابل المالي للظفر باللاعب.

وتابع حتحوت، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يتمسك حتى الآن بالحصول على خدمات سوزا من أجل دعم الهجوم الأحمر حيث يراه القطعة الناقصة في تشكيلة السويسري مع بطل إفريقيا، مشيرا إلى أن التعاقد مع سوزا في يناير بعد انتهاء عقده مع جيونبك أحد الحلول الواردة التي يدرسها الأهلي في الوقت الحالي.