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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه من المقرر أن يدعو الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.

ووفقا للصحيفة ستكون الزيارة الوشيكة إلى العاصمة واشنطن هي الأولى لنتنياهو منذ توليه منصبه لفترة ولاية ثالثة كرئيس للوزراء في عام 2022.

وبحال تمت هذه الزيارة فإنها تأتي وسط توترات بشأن مستقبل الأنشطة النووية الإيرانية، حيث تحاول إدارة بايدن إنقاذ صفقة من شأنها إعادة السيطرة الدولية على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات فيما تعارض إسرائيل أي اتفاق نووي مع طهران وتعتبر أن "أي اتفاق لا يفكك البنى التحتية للمشاريع النووية سيزود طهران وعناصرها بالأموال.

كما طغى التوتر على العلاقات بين نتنياهو وبايدن خلال الأشهر الأخيرة على خلفية محاولات الائتلاف الحاكم في إسرائيل لما يصوره إصلاحا للقضاء في البلاد، مما أدى إلى احتجاجات جماهيرية حاشدة هي الأقوى والأكثر استمرارية في تاريخ دولة إسرائيل.

ووفقا للصحيفة فقد انتظر نتنياهو بقلق واضح الدعوة الأميركية التقليدية التي تمهل بايدن كثيرا في توجيهها مخالفا نهج الرؤساء الأميركيين تجاه القادة الإسرائيليين الجدد.

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