السلامة الرياضية في فصل الصيف.. ندوة في نقابة المهندسين بالإسكندرية| صور

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، واللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة برئاسة المهندس محمد فتح الباب ندوة بعنوان "السلامة الرياضية في فصل الصيف" وحاضر فيها نجلاء خليل المدير التنفيذي بنادي الأوليمبي بالإسكندرية.

وناقشت الندوة أهمية الرياضة كأحد أهم القوى الناعمة في محاربة التطرف الفكري، أقسام الأندية الرياضية، الأمن والسلامة المهنية في المنشآت الرياضية والصالات المغطاه وحمامات السباحة والمطاعم.

كما تطرقت الندوة إلى الحريق والإطفاء ودورات هامة لتأهيل العاملين في المجال الرياضي والأمن الصناعي والسلامة المهنية في البطولات الدولية.

وفى نهاية اللقاء تم الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور وتكريم المحاضرة والمشاركين في الندوة وإلتقاط الصور التذكارية.