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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: 250 محلا تشارك في الأوكازيون الصيفي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد إبراهيم مدير المديرية، أنها تعمل جاهدة لنجاح الأوكازيون الصيفى من خلال تيسير استخراج تصاريح المشاركة والتى تصدر عن طريق إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية.

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وأشارت المديرية في بيان أن عدد التصاريح للمحلات المشاركة وصلت حتى الآن إلى ٢٥٠ محل متنوع النشاط.

كما تابعت المديرية أحكام الرقابة ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة قبل الخصم وبعد الخصم حيث تم حتى الآن تحرير عدد ٥ محاضر لمحلات لم تتقدم باستخراج تصاريح  لها بالمشاركة.

الاسكندرية الاوكازيون الصيفي التجارة الداخلية تموين الاسكندرية شرق الإسكندرية مديرية التموين والتجارة الداخلية

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