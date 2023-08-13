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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية تنتهي من تنفيذ محطة طاقة شمسية بمعالجة المعمورة

محطة بالطاقة الشمسية
محطة بالطاقة الشمسية بالمعمورة

أعلن المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الانتهاء من أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية بمحطة معالجة المعمورة، شرقي الإسكندرية، بقدرة ١٠٠ كيلو/ وات، ومتوقع أن يصل إنتاجها السنوي إلي ١٤٠ ميجا وات سنويا بمعدل خفض في الإنبعاثات الكربونية يقدر ب ١٤٠ طن سنويا وخفض وقودي ٧٠ ألف لتر سنويا.

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وقال نافع ” أن الشركة بدأت في الإعتماد على الطاقة الشمسية منذ عام ٢٠١٩ بموقع 9ن بإنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة المستخدمة لتشغيل المحطة والتي تعمل بنظام” on grid system ” بقدره 360 كيلو/وات، وتعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية بالإسكندريه وتوفر للموقع الطاقة اللازمة للتشغيل ويبلغ متوسط الطاقة المنتجة منها حوالي ٦٠٠ ميجا وات سنويا، وذلك عن طريق تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية باستخدام الألواح الفوتوفولتية.

وأشار نافع أن أحد تأثيرات التغيرات المناخية، هو الاحتباس الحرارى، والذى يعنى زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية، نتيجة إنتاج  الطاقة من المصادر التقليدية، والتى ينتج عنها غاز ثانى اكسيد الكربون وهو غاز ملوث للبيئة حيث يتم إنتاج حوالى 4200 طن من الغازات الضارة لكل ميجا وات/ سنويا مستخدم من الطاقة التقليدية، ويسبب تلوث للبيئة و يزيد من  الاحتباس الحرارى، لذا فأن توجه الشركة القابضة للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية إلى زيرو ويساعد على حل مشكلة الاحتباس الحرارى الذى يؤثر على المناخ العالمى بشكل سئ.

 وأكد علي الإهتمام بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية بمحطات الشركة المختلقة في إطار خطة الشركة القابضة لدعم التكنولوجيات الجديدة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، ومواجهة تأثير التغيرات المناخية.
مؤكدا أن الشركة لديها خطة طموحه  لاستغلال الأصول والعمل على ترشيد الطاقة والإكتفاء الذاتى لتوفير النفقات الخاصة بالكهرباء.

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