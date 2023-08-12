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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نسب الإشغال متوسطة .. استمرار رفع الرايات الحمراء بأغلب شواطئ الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء بجميع الشواطئ غرب الإسكندرية، وبعض الشواطئ شرقي المحافظة بسبب ارتفاع الأمواج.

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 وأشارت إلى أن بعض الشواطئ شرق المحافظة رفعت الرايات الصفراء أيضًا، بينما رفعت الشواطئ التي اكتمل فيها حاجز الأمواج الرايات الخضراء.

وشدد الدكتور محمد عبدالرازق، على منع نزول البدالات مياه البحر، موجهًا باستخدام الإذاعات الداخلية لتحديد المساحات الآمنة للسباحة.

وحققت شواطئ القطاع الشرقي نسب اشغال وصلت 40% حتى الآن، و20% بالقطاع الغربي. 

وحذرت الإدارة من النزول إلى مياه البحر في حالة غياب المنقذين مع الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل، مطالبة رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقاؤها في المكان المخصص.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن الشواطئ أمنة، والصفراء تفيد أن حالة البحر غير مستقرة، والحمراء تفيد بأن هناك خطورة بالنزول إلى المياه.

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