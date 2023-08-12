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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشريف: زراعة 213 ألف شجرة مثمرة وعادية في أحياء الإسكندرية

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن المحافظة تسعى إلى  زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتا إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلوانى، قامت من بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠ مليون شجرة" بزراعة نحو ٢٠٠ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

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ووجه الشريف الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

من جانبه، أشار محمد الحلواني أنه خلال الأسبوع الواحد والخمسون من المبادرة الرئاسية زراعة ١٠٠ مليون شجرة؛ تم زراعه ١٣ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، مقسمة إلى  زراعة 5697 شتلة مثمرة نطاق مركز ومدينة برج العرب، بالإضافة إلى تسليم  5200 من رصيد حي الجمرك بمشتل الإدارة العامة للحدائق المركزية إلى شركة الصرف الصحي وذلك لزراعتها في محيط محطات الصرف الصحي، وزراعة 550 شتلة مثمرة بمعرفة الإدارة العامة للحدائق المركزية، وزراعة  495 شجيرة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي المنتزة أول، وزراعه 438 شتلة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي غرب، وزراعه 415 شتلة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي العجمي، وزراعة  360 شجرة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي المنتزة ثان، وزراعه 326 شتلة مثمرة وغير مثمرة نطاق حي شرق، و 40 شتلة مثمرة بحى العامرية ثان.

الاسكندرية أحياء الإسكندرية الأشجار المثمرة التدريب المجاني الحدائق العامة الصرف الصحى الطرق الرئيسية اللواء محمد الشريف المسطحات الخضراء

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