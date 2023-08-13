رسميا.. زد يضم جرجس مجدي من إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة

أعلن نادي زد أف سي ، عن تدعيم صفوفها بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد جرجس مجدي جناح نادي إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة ،ضمن خطة ادارة النادي لدعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأعلن النادي مؤخرا، التعاقد مع التنزاني محسني ماليما، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد 5 سنوات، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز

وأصبحت صفقات زد حتى الآن هي: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي أيضا.