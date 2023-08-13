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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 55 شخصا وتضرر مليون آخرين بسبب الأمطار والفيضانات في بنجلاديش

فيضانات بنجلاديش
فيضانات بنجلاديش

لقى ما لا يقل عن 55 شخصا مصرعهم وتضرر أكثر من مليون شخص جراء هطول أمطار غزيرة استمرت أسبوعين تسببت فى فيضانات وانهيارات أرضية فى جنوب شرق بنجلاديش ، وفقا لما ذكره مسؤولون اليوم الأحد.

وقال مسؤولو أربع من أكثر المناطق تضررا إن الفيضانات والانهيارات الأرضية منذ الأول من أغسطس تسببت في مقتل 21 شخصا في كوكس بازار و 19 في شيتاغونغ و 10 في بانداربان وخمسة في رانغاماتي.

وذكر رئيس دائرة الارصاد الجوية في بنجلادش عزيزور الرحمن لوكالة فرانس برس ان هذه من أكثر الأمطار غزارة في السنوات الأخيرة.

وقال إنه تم تسجيل 312 ملم (12 بوصة) من الأمطار في 7 أغسطس وحده.

وأضاف مسؤولون إن أمطارا غزيرة هطلت بالمنطقة حتى 11 أغسطس ، مما تسبب في فيضانات مفاجئة تسببت في غمر الأنهار على ضفافها وإغراق مئات القرى.

وكان من الممكن فقط تأكيد عدد القتلى بعد أن بدأت مياه الفيضانات في الانحسار.

وتجلب الرياح الموسمية الصيفية جنوب آسيا حوالي 80 في المائة من هطول الأمطار السنوي، فضلاً عن الموت والدمار بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ومن الصعب التنبؤ بهطول الأمطار ويتفاوت بشكل كبير لكن العلماء يقولون إن تغير المناخ يجعل الرياح الموسمية أقوى وأكثر تقلبًا ، بينما أدت إزالة الغابات والبناء على سفوح التلال إلى تفاقم الفيضانات المفاجئة.

وصرح مدير المنطقة شاهين ابراهيم لوكالة فرانس برس ان 'الفيضانات تضررت في كوكس بازار 600 الف شخص'.

بنجلاديش هي موطن لمليون من الروهينجا الذين فروا من حملة عسكرية في ميانمار ويعيشون الآن في حوالي ثلاثين مخيما تم بناؤها على منحدرات الغابات والتلال التي تم تطهيرها في كوكس بازار.

وقال ابراهيم 'قتل ما لا يقل عن 21 شخصا'.

وقال مفوض شؤون اللاجئين ميزان الرحمن إن أربعة من الروهينجا قتلوا بينهم طفلة ووالدتها دفنا تحت الانهيار الأرضي.

وقال لوكالة فرانس برس 'نقلنا نحو 2000 شخص الى اماكن آمنة معرضين لخطر الانهيارات الارضية في المخيمات'.

الأرصاد الجوية الانهيارات الأرضية الفيضانات والانهيارات الأرضية انهيارات أرضية

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