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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير شئون الحركات الإسلامية: طالبان أفغانستان تمارس كافة أشكال العنف

أفغانستان
أفغانستان

كشف منير أديب، خبير شئون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، عن الأوضاع الداخلية في أفغانستان، مؤكدا أن الوضع مظلم والمستقبل أكثر ظلاما هناك،  مشيرا إلى أن حركة طالبان تسلمت السلطة أواخر التسعينيات وظلت تمارس كافة أشكال العنف والارهاب والاستبداد.

وأضاف "أديب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الاحد عبر فضائية etc، أن المفاوضات التي دخلت فيها حركة طالبان مع الولايات المتحدة الامريكية لن تخلق منها حركة معتدلة لا على المستوى السياسي ولا الديني، قائلا: “فحركة طالبان حركة كانت ومازالت وستظل حركة متطرفة”.

وعلق على بيان وزير التعليم الأفعاني، نداء محمد نديم، بشأن استعداد بلاده لإعادة الفتيات الي الجامعات،  واختتمه بقوله إن الحظر مازال ساريا حتى اشعار آخر، قائلا: طالبان تؤمن بأن المرأة عورة ولا تريدها ان تخرج من المنزل ولا حتى تتعلم.

أفغانستان الإرهاب الدولي حركة طالبان الإرهاب ايران

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