اختيار دفعة جديدة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط

انطلقت اليوم فعاليات انتقاء واختيار لاعبين جدد للانضمام للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة تنس الطاولة بنادي المستقبل الرياضى بدمياط الجديدة مواليد 2016 / 2017 بحضور اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة.

يهدف المشروع لإعداد أبطال أولمبيين لتمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية واختيار أفضل العناصر لانضمام للمشروع.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتى فى ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للأداء الرياضى"الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط علي انتقاء أفضل العناصر لانضمام دفعة جديدة للمشروع استكمالا لسلسلة الانجازات الرياضية.

جاء ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية