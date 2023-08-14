التذكرة بـ 59 يورو.. ويز إير تعلن تشغيل رحلات طيران بين مطار سفنكس ولندن

أعلنت "ويز إير" شركة الطيران الاقتصادي ومنخفضة التكلفة، عن إضافة مسار جديد لرحلاتها يربط بين مطار لندن لوتون في العاصمة البريطانية لندن ومطار "سفنكس الدولي" في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.



وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على تعزيز نموها في منطقة الشرق الأوسط، وتأكيداً على التزامها بتوسعة خيارات السفر منخفض التكلفة بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تسير "ويز إير " رحلاتها بين القاهرة ولندن اعتباراً من 30 أكتوبر وبمعدل 3 رحلات أسبوعية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، لتتيح الفرصة للمسافرين من السياح والمقيمين في كل من المملكة المتحدة، ومصر للسفر بأسعار تنافسية تبدأ من 59.99 يورو.

قالت ماريون جوفروي، المدير الإداري لشركة ويز إير في المملكة المتحدة: "يسرنا إطلاق مسار جديد يربط بين عاصمتي المملكة المتحدة ومصر لتوفير فرصة استكشاف الثقافات الغنية التي تتميز بها الوجهتين بأسعار منخفضة للغاية. كما تؤكد هذه الخطوة، بعد شهر واحد فقط من الإعلان عن إطلاق الوجهات بين المجر وإيطاليا ومصر، على التزامنا المستمر بدعم النمو المستدام لقطاع الطيران في كل من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط".

وأضافت جوفروي: "نفخر بدعمنا لرؤية مصر 2030 والمساهمة في تحقيق أهدافها الطموحة، حيث نواصل دفع النمو الاقتصادي من خلال إطلاق وجهات مميزة، ونتطلع إلى الترحيب بأصحاب المغامرة والسفر على متن رحلاتنا خلال الفترة القادمة".

الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت مؤخراً عن إطلاق رحلات جديدة تربط مطار سفنكس الدولي بكل من روما وميلانو وبودابست، وبين الغردقة وكل من لندن وميلانو، لإتاحة الفرصة لمحبي السفر في كل من مصر وإيطاليا والمملكة المتحدة وهنغاريا لاستكشاف وجهات سياحية مميزة.