تعرف على التحويلات المرورية بسبب كوبرى مشاة أعلى محور حسب الله الكفراوي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع كوبرى مشاه أعلى محور حسب الله الكفراوى .

مما يستلزم الغلق الكلى للمحور بمنطقة نيركو المعادى عند تقاطعه مع شارع المتنبى ، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

القادم من محور حسب الله الكفراوى يسلك منزل كوبرى حسب الله الكفراوى تجاه محور الأوتوستراد في مناطق المعادى.

القادم من شارع اللاسلكى يسلك شارع نجيب محفوظ (مساكن نيركو) فمناطق الأوتوستراد.

على أن يتم تنفيذ الأعمال فى مدة زمنية ليلتان ليلاً فقط يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين (15، 16 /8 الجارى) إبتداءً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.