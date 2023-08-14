هل "F-16" ستحدث فارقا؟..الجيش الأوكراني بلا غطاء جوي والطيارون لا يتحدثون الإنجليزية

بدأ الهجوم المضاد لأوكرانيا قبل شهرين، ولكن من نواح كثيرة، كانت قواتها تستعد له منذ سنوات من خلال تعلم كيفية القتال مثل جيوش الناتو، بمزيج من المشاة والمدفعية والعربات المدرعة والقوة الجوية.

لكن إدارة بايدن انتظرت أكثر من عام قبل أن تسمح لدول الناتو بإرسال طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا.

بحلول الوقت الذي يتم فيه تدريب الطيارين على الطائرات المتقدمة، سيكون قد فات الأوان بالنسبة لهم لمساعدة القوات البرية وحمايتها خلال هذه المرحلة من القتال.

أثار كل ذلك سؤالاً: بدون قوة جوية كبيرة - وهي أحد أعمدة تكتيكات الحرب التي حث الغرب أوكرانيا على تبنيها - هل يمكن للهجوم المضاد أن يسود؟

يبدو أن الإجابة هي نعم، كما قال مسؤولون حاليون وسابقون في أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك محللون دفاعيون غربيون، في مقابلات للنيويورك تايمز: مع استمرار الهجوم المضاد، مع وابل من نيران المدفعية وضربات الطائرات بدون طيار. لكن من المحتمل أن يكون الأمر أكثر صعوبة بدون الطائرات النفاثة.

قال بعض الخبراء إن ندرة القوة الجوية وضعت أوكرانيا في وضع غير مناسب هذا الصيف ضد طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية التي التقطت دبابات وعربات مدرعة أوكرانية. على الأقل بعض طائرات الهليكوبتر مجهزة بصواريخ مضادة للدبابات يتم إطلاقها إما لمسافة بعيدة أو منخفضة جدًا بحيث لا يمكن للدفاعات الجوية الأوكرانية اعتراضها، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية.

قال الكولونيل ماركوس ريزنر، الذي يشرف على تطوير القوة في أكاديمية التدريب العسكرية الرئيسية في النمسا، إنه بوجود المزيد من الطائرات الحربية، يمكن لأوكرانيا الدفاع بشكل أفضل عن قواتها البرية من تلك الهجمات.

قال الكولونيل رايزنر، ضابط مخابرات مدرب: "هذا ما نعتزمه فعلاً". "المنطق العسكري يخبرك، يجب أن يكون لديك تفوق جوي لإجراء عمليات برية ناجحة."

وأضاف: "بعض الجنرالات الأمريكيين، يقولون، هذا ليس ما يحتاجه الأوكرانيون في الوقت الحالي. أعتقد أن هذا بيان سياسي، إنه ليس بيانًا عسكريًا منطقيًا.

لم تتمكن أوكرانيا ولا روسيا - على الرغم من تفوقها الساحق من تحقيق تفوق جوي منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

في ذلك الوقت، كان لدى روسيا 10 أضعاف عدد الطائرات المقاتلة مثل أوكرانيا - 772 إلى 69 - بما في ذلك بعض الطائرات الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، وفقًا لمؤشر Global Firepower، الذي يصنف قدرات صنع الحرب التقليدية. ومع ذلك، في الأشهر الثمانية عشر التي تلت ذلك، اعتمد كلا الجانبين على المدفعية والطائرات بدون طيار والصواريخ بعيدة المدى للهجوم.

وذلك لأن كلاً من أوكرانيا، بصواريخ باتريوت، من بين أسلحة أخرى، وروسيا بأنظمة الدفاع الجوي S-400 لديها دفاعات جوية هائلة ردع بعضها البعض إلى حد كبير عن شن غارات جوية بالقرب من الخطوط الأمامية أو خلفها بطائرات حربية بطيارين.

بالنسبة للجزء الأكبر، يحرص الطيارون الأوكرانيون الذين يقودون طائراتهم المقاتلة MiG و Sukhoi التي تعود إلى الحقبة السوفيتية على عدم الاقتراب كثيرًا من أهدافهم أو البقاء في الهواء لفترة طويلة، لتجنب أن يصبحوا أهدافًا بأنفسهم. إنهم يقتربون بقدر ما يجرؤون، ثم يطلقون الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ طويلة المدى التي قدمتها بريطانيا وفرنسا مؤخرًا، على مستودعات الوقود والذخيرة والأهداف العسكرية الأخرى قبل أن يندفعوا بعيدًا.

في ضوء هذه القيود، قال مسؤول في إدارة بايدن في مقابلة الأسبوع الماضي إنه من غير الواضح ما إذا كانت القوات الأوكرانية ستكون قادرة على تقديم الدعم للقوات البرية حتى لو كانت لديها طائرات F-16 وذلك وفقا لما قاله مسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضية أصبحت نقطة حساسة للأوكرانيين.

بعد أن عانت أوكرانيا من خسائر فادحة في وقت مبكر من الهجوم المضاد من خلال محاولة اتباع نهج الأسلحة المشتركة، قرر بعض القادة التخلي عن الجهد والعودة إلى التكتيكات التي يعرفونها جيدًا - إطلاق المدفعية والصواريخ لتقويض القدرة القتالية لروسيا في حرب استنزاف.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خطط الحصول على طائرات حربية غربية تمضي قدمًا، مضيفًا: "ليس لدي شك في أن طائرات F-16 ستكون في سمائنا".

لكن هذا سيتطلب فترة تدريب طويلة، تبدأ للكثيرين بدروس اللغة. قال المسؤولون الأمريكيون إن أوكرانيا حددت ثمانية طيارين مقاتلين فقط - أقل من سرب واحد - يتحدثون الإنجليزية جيدًا بما يكفي لبدء تدريب لمدة عام على الأقل. تم إرسال حوالي 20 آخرين إلى بريطانيا هذا الشهر لتعلم اللغة الإنجليزية.

قال دوجلاس باري، خبير الطيران العسكري في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، إن إرسال عدد قليل من طائرات F-16 إلى المعركة لن يحدث فرقًا كبيرًا في الحرب. قال: "يجب أن تكون كافية، يجب أن تكون على مستوى المهمة".