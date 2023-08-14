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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال مدمر يضرب الحدود بين الهند وبنجلاديش

صدى البلد

وقع زلزال اليوم الاثنين، بقوة 5.5 على مقياس ريختر علي الحدود بين الهند وبنغلادي، حيث كان مركزه على بعد 25 كيلومترًا جنوب شرق دكا، عاصمة بنجلاديش.

 

وقد شعر الناس بالزلزال في أجزاء من غرب البنغال، وبيهار، وآسام في الهند، وكذلك في شيتاغونغ وسيلهيت في بنجلاديش.

 

وتسبب الزلزال في بعض الأضرار في المباني والبنية التحتية، خاصة في دكا، حيث انهارت عدة منازل وانقطعت خطوط الكهرباء. كما أثار الذعر والخوف بين الأهالي الذين هرعوا إلى الشوارع والأماكن المفتوحة.

 

وقد أعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية، كان أقوىها 4.8 درجة على مقياس ريختر. وحثت السلطات المواطنين على التزام الهدوء واليقظة، واتباع إرشادات السلامة.

البنية التحتية غرب البنغال زلزال مقياس ريختر الهند بنغلادش

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