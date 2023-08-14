بيان عاجل من البنك المركزي الروسي بعد انهيار الروبل أمام الدولار

قال بنك روسيا، اليوم الاثنين، إن انخفاض قيمة الروبل الروسي لا يشكل أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا.

بدأت العملة الروسية الأسبوع بانخفاض إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي واليورو منذ مارس 2022 ، لتلامس 101 مقابل العملة الأمريكية و 111 أمام اليورو.

وقال بنك روسيا، لوكالة “إنترفاكس” للأنباء، إن “هناك انخفاض كبير في قيمة الصادرات، وهناك توسع في الطلب على الواردات مرتبط بنمو نشط في الطلب المحلي، بما في ذلك على خلفية ارتفاع معدلات الإقراض مع الحفاظ على مستوى متزايد من الطلب الحكومي”.

والأسبوع الماضي، أشارت الهيئة التنظيمية إلى أنه من الممكن رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعها القادم، المقرر عقده في 15 سبتمبر.

ورفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5٪ سنويًا في اجتماعها الأخير ، في 21 يوليو ، مستشهدة بارتفاع التضخم. وقبل ذلك ظل المعدل دون تغيير لعدة اجتماعات متتالية منذ أكتوبر الماضي.

وقال أليكسي زابوتكين نائب رئيس بنك روسيا، إن التغيرات في الميزان التجاري تضعف الروبل.

وأضاف زابوتكين “فيما يتعلق بديناميكيات سعر الصرف ، ما زلنا نعتقد أن العامل الحاسم هو ما يحدث من حيث الصادرات والواردات من السلع والخدمات”.

في وقت سابق من اليوم، لامس الروبل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ مارس 2022، حيث وصل إلى 101 مقابل العملة الأمريكية، و 111 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى له في 16 شهرا.