عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البنك المركزي الروسي بعد انهيار الروبل أمام الدولار

الروبل الروسي
الروبل الروسي

قال بنك روسيا، اليوم الاثنين، إن انخفاض قيمة الروبل الروسي لا يشكل أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا.

بدأت العملة الروسية الأسبوع بانخفاض إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي واليورو منذ مارس 2022 ، لتلامس 101 مقابل العملة الأمريكية و 111 أمام اليورو.

وقال بنك روسيا، لوكالة “إنترفاكس” للأنباء، إن “هناك انخفاض كبير في قيمة الصادرات، وهناك توسع في الطلب على الواردات مرتبط بنمو نشط في الطلب المحلي، بما في ذلك على خلفية ارتفاع معدلات الإقراض مع الحفاظ على مستوى متزايد من الطلب الحكومي”.

والأسبوع الماضي، أشارت الهيئة التنظيمية إلى أنه من الممكن رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعها القادم، المقرر عقده في 15 سبتمبر.

ورفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5٪ سنويًا في اجتماعها الأخير ، في 21 يوليو ، مستشهدة بارتفاع التضخم. وقبل ذلك ظل المعدل دون تغيير لعدة اجتماعات متتالية منذ أكتوبر الماضي.

مستشار بوتين يفجر مفاجأة صادمة بشأن  قيمة الروبل الروسي

اجتماع عاجل لـ البنك المركزي الروسي بعد انهيار الروبل أمام الدولار

وقال أليكسي زابوتكين نائب رئيس بنك روسيا، إن التغيرات في الميزان التجاري تضعف الروبل.

وأضاف زابوتكين “فيما يتعلق بديناميكيات سعر الصرف ، ما زلنا نعتقد أن العامل الحاسم هو ما يحدث من حيث الصادرات والواردات من السلع والخدمات”.

في وقت سابق من اليوم، لامس الروبل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ مارس 2022، حيث وصل إلى 101 مقابل العملة الأمريكية، و 111 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى له في 16 شهرا.

بنك روسيا روسيا الروبل الروسي الدولار الأمريكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

موضوعات متعلقة

بسبب حرق القرآن.. تحذير عاجل من السويد لمواطنيها بالخارج

خسائر بالمليارات.. أزمة كبيرة على حدود النيجر وبنين

البرلمان الإثيوبي يصدر قرارا بشأن فرض حالة الطوارئ في أمهرة

سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية تابعة للشاباك في قطاع غزة

حاكم دونيستك يوضح حقيقة بدء الموجة الثانية من الهجوم المضاد الأوكراني

بيان عاجل من "إيكواس" بشأن محاكمة رئيس النيجر بتهمة الخيانة

تفاصيل صادمة.. الكونجرس الأمريكي يفجر مفاجآت بشأن عرقلة التحقيق ضد نجل بايدن

زيلينسكي يزور القوات الأوكرانية بالقرب من خط الجبهة الشرقية

ترشيحاتنا

التمثيل التجاري: الاستثمارات البريطانية في مصر تتجاوز الـ 21 مليار دولار

تنسيق الجامعات 2023… كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

قوة مرعبة .. روسيا تستعد لضرب أوكرانيا بسلاح قاتل

السيسي يودع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني عقب القمة الثلاثية.. صور

خوفا على سمعتهم.. لماذا تأخر وصول الدبابات الأمريكية والبريطانية إلى أوكرانيا؟

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ