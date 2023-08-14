مستشار بوتين يفجر مفاجأة صادمة بشأن  قيمة الروبل الروسي

قال ماكسيم أوريشكين، المستشار الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قيمة الروبل الروسي انحرفت بشكل كبير عن المستويات الأساسية، حيث يتوقع استقرار سعر الصرف في المستقبل القريب.

وشدد أوريشكين على أن ضعف العملة الوطنية يعقد التحول الهيكلي للاقتصاد وله تأثير سلبي كبير على دخل الأسر الحقيقي.

وقال: “من مصلحة الاقتصاد الروسي أن يكون لديه روبل قوي”.

في وقت سابق من اليوم، لامس الروبل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ مارس 2022، حيث وصل إلى 101 مقابل العملة الأمريكية، و 111 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى له في 16 شهرا.

وأشار إلى ارتفاع التضخم والسياسة النقدية للبنك المركزي كمحركات رئيسية لانخفاض الروبل.

وقال أوريشكين: “البنك المركزي لديه كل الأدوات لتطبيع الوضع في المستقبل القريب وضمان خفض أسعار الإقراض إلى مستويات مستدامة”.

وأضاف أن “الإقراض والائتمان لكل من الأسر وقطاع الشركات أصبح أمرا حاسما لتعزيز الطلب الاقتصادي”، مضيفا أن قروض الشركات والمستهلكين ضمنت تشكيل 12.8 تريليون روبل (128 مليار دولار) من الطلب الإضافي في الاقتصاد.

وقال: “هذه الأرقام تتجاوز بشكل كبير حجم عجز الميزانية الذي بلغ 1.5 تريليون روبل فقط (15 مليار دولار) منذ بداية العام”.