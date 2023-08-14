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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تجهز غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ تفوق سرعة الصوت

غواصة
غواصة

كشف أليكسي رحمانوف، رئيس أكبر شركة روسية لبناء السفن، أن روسيا تجهز غواصاتها النووية الجديدة من فئة Yasen-M بصواريخ تسيركون، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، أضاف رحمانوف اليوم الاثنين، أن "العمل يجري في هذا الاتجاه بالفعل".

وتعد صواريخ تسيركون فرط صوتية، هي أسلحة بعيدة المدى تنتقل بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت، ويصعب اكتشافها واعتراضها.

ولفت رحمانوف إلى أن "تسليح الفرقاطات بهذا النظام، سيتم أثناء بنائها وتشغيلها، بحسب خطة وزارة الدفاع الروسية".

وغواصات Yasen-M النووية متعددة الأغراض، والمعروفة أيضا باسم Project 885M، هي نسخة حديثة من مشروع 885.

وتمتلك البحرية الروسية حاليا، مشروع 885 وغواصتين 885M، وفقا لوكالة (ريا نوفوستي).

شركة روسية روسيا الدفاع الروسية غواصات

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