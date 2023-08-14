روسيا تدرج 3 قادة عسكريين أوكرانيين على قائمة المطلوبين

أدرجت وزارة الشؤون الداخلية الروسية، 3 قادة عسكريين أوكرانيين متهمين غيابيًا بقصف إقليم دونباس، على قائمة المطلوبين.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، أظهرت قاعدة بيانات المطلوبين بوزارة الشؤون الداخلية الروسية، أنّ أساس البحث عنهم أنهم مطلوبون بموجب مادة في القانون الجنائي.

وكانت لجنة التحقيق الروسية، قد أدانت في يوليو الماضي، ثلاثة قادة عسكريين أوكرانيين غيابياً، من بينهم يفجيني مويسيوك، القائد السابق للقوات الهجومية المحمولة جواً.

ويواجه المدعى عليهم تهماً بقصف وحداتهم بلدات دونباس، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من مئة شخص.

وقالت ريا نوفوستي، إنه إضافة إلى مويسيوك، وُجهت اتهامات أيضاً إلى القائد السابق لمجموعة العمليات التكتيكية فوستوك، إيجور بالاهنيوك، ورئيس مقر العمليات المشتركة في منطقة دونيتسك ولوهانسك، أندريه كوفالتشوك.