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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل لـ البنك المركزي الروسي بعد انهيار الروبل أمام الدولار

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي

قال البنك المركزي الروسي، إنه سيجتمع يوم الثلاثاء لمناقشة سعر الفائدة الرئيسي، حيث انخفض الروبل في وقت سابق إلى ما بعد 100 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان، اليوم الاثنين، “يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، سيعقد مجلس إدارة بنك روسيا اجتماعا للنظر في مستوى سعر الفائدة الرئيسي”.

وفي وقت سابق من اليوم، انخفض مؤشر الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار، بعد أن قال المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية.

100 لكل دولار.. الروبل الروسي يتراجع إلى أدنى مستوى في 17 شهرا

الروبل يهوي أمام الدولار ومحللون: يؤثر سلبا علي الروس

وهبط الروبل إلى 100.4975 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، حسبما نقلت رويترز.

البنك المركزي الروسي الروبل الدولار

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