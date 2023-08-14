100 لكل دولار.. الروبل الروسي يتراجع إلى أدنى مستوى في 17 شهرا

انخفض الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار عند أدنى مستوى في 17 شهراً بعد أن قال المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية.



وهبط الروبل إلى 100.4975 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة.

رأي المستشار الاقتصادي مكسيم أوريشكين



وقال المستشار الاقتصادي مكسيم أوريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء "سعر الصرف الحالي انحرف بشكل كبير عن المستويات الأساسية، ومن المتوقع أن يعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب".

وأضاف "انخفاض الروبل يُعقد التحول الهيكلي للاقتصاد ويؤثر سلبا على الدخل الحقيقي للسكان... من مصلحة الاقتصاد الروسي أن يرتفع الروبل".



بنك روسيا يوضح السبب



وأرجع بنك روسيا السبب في انخفاض الروبل بشكل حاد هذا العام إلى التراجع في الميزان التجاري لروسيا.



وفقد الروبل حوالي 30% من قيمته مقابل الدولار هذا العام. وانخفض فائض المعاملات الجارية للبلاد 85% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو