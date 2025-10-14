غدًا.. غلق باب الترشح لانتخابات النواب وإعلان أسماء المرشحين على الفردي والقائمة

تغلق لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، أبوابها غدًا الأربعاء 15 أكتوبر 2025، وذلك في تمام الساعة الثانية مساء، استعدادًا لإعلان أسماء المرشحين على النظامين الفردي والقائمة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة لليوم السابع على التوالي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان لرصد أي معوقات طوال اليوم، ويتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.

كانت لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، واصلت امس الثلاثاء، لليوم السابع على التوالي فتح أبوابها، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

وصرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تباشر أعمالها بانتظام بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وأشار إلى أن عدد من تقدموا بأوراق الترشح في اليوم السادس بلغ ١٤٦ على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ۲۱۹۱ على النظام الفردي ولم يشهد اليوم السادس أي ترشح على نظام القوائم.

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.