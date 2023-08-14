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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الروبل يهوي أمام الدولار ومحللون: يؤثر سلبا علي الروس

صدى البلد

انخفض مؤشر الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار، اليوم الإثنين، بعد أن قال المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية.

وهبط الروبل إلى 100.4975 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، حسبما نقلت رويترز.

ارتفاع الدولار في بورصة موسكو لأكثر من 100 روبل لأول مرة منذ مارس 2022

وقال المستشار الاقتصادي مكسيم أوريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء “سعر الصرف الحالي انحرف بشكل كبير عن المستويات الأساسية، ومن المتوقع أن يعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب”.

وأضاف “انخفاض الروبل يُعقد التحول الهيكلي للاقتصاد ويؤثر سلبا على الدخل الحقيقي للسكان.. من مصلحة الاقتصاد الروسي أن يرتفع الروبل”.

وفقد الروبل 30 % من قيمته مقابل الدولار هذا العام. 

وانخفض فائض المعاملات الجارية للبلاد 85 % على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو.

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