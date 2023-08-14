عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الدولار في بورصة موسكو لأكثر من 100 روبل لأول مرة منذ مارس 2022

صدى البلد

  ارتفع سعر صرف الدولار لأكثر من 100 روبل واليورو لأكثر من 110 روبلات في بورصة موسكو للعملات صباح اليوم الاثنين، لأول مرة منذ 23 مارس 2022. 


ووفقًا لبيانات بورصة موسكو، فإنه بحلول الساعة 9:10 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار لحسابات بواقع 72 كوبيكا ليصل إلى 100.15 روبل، فيما ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 74 كوبيكا ليصل إلى 110.52 روبل.


وقد توقّف البنك المركزي الروسي في العاشر من الشهر الجاري عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية حتى نهاية العام الحالي في محاولة لدعم الروبل الروسي، ولكن هذا الإجراء لم يؤثر كثيرا على سعر صرف الروبل.


يُذكر أن نائب رئيسة البنك المركزي الروسي، أليكسي زابوتكين، قال في وقت سابق:"إنه لا يرى أي خطر على الاستقرار المالي في البلاد بسبب الوضع المرتبط بسعر صرف الروبل، أن المركزي الروسي قرر وقف مشتريات العملة الأجنبية من السوق المحلية لتقليص التقلبات في سوق العملات المحلي وتراجع سعر صرف الروبل كجزء مما تسمى العمليات المعاكسة مع وزارة المالية الروسية وفقاً لقواعد الميزان.ية، التي وُضعت لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع، مشيرا إلى أن الميزان التجاري، أي ديناميكية الصادرات والواردات، لا تزال تعد عاملا حاسما في تحديد سعر صرف العملة الروسية. 


ويرى خبراء روس أن ضعف الروبل زاد من الإقبال على أسهم الشركات الروسية.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

أنا وطليقي في الأوضة والأمن جابني | تطور مثير في قضية أم زياد

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

مؤشرات تنسيق الكليات 2023.. الطب البشري بين 91.5% و92% والأسنان91%والصيدلة89.5%

ملك الأردن يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة ثلاثية بشأن فلسطين

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

ترشيحاتنا

86.46 % سياسة واقتصاد و إعلام 83.65 % رسميا تنسيق الكليات أدبي

إعلام وحاسبات ومعلومات.. وزير التعليم العالي يعلن خبرا سارا بشأن تنسيق الجامعات

91.37% للطب 90.97% للأسنان و89.5% للصيدلة .. رسميا نتيجة المرحلة الأولى علمي علوم

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

التنظيم الإرهابي يفضح نفسه.. ماذا يحدث لو تركت مصر اعتصام رابعة قائما؟

ارتفاع الرسوب بالطب.. تحرك برلماني لمراجعة طريقة الدراسة وإلزام الطلاب بالحضور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهج.. بشرى تستعرض أناقتها على البحر

علامات شائعة.. أعراض متحور كورونا الجديد

طبيبة تكشف الفرق بين مستكة الأكل ومستكة البخور واللبان الدكر

في أحضانها.. ظهور رومانسي لـ عبد الله عمرو دياب وصديقته| شاهد

فيديو

الموت الأسود .. فيروس جديد يهدد العالم وينتقل من القوارض والبراغيث

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ