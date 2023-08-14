كشفت الصين اليوم الإثنين عن الجناة الجناة وراء الهجوم السيبراني على مركز رصد زلازل ووهان. حيث ‏تبين أنه برنامج مستتر يعرض خصائص وكالات الاستخبارات الأمريكية.

و‏ستكشف السلطات الصينية علنا عن نظام استطلاع عالمي شديد السرية تابع للحكومة الأمريكية، مما يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للأمن القومي الصيني والسلام العالمي.

و‏في 26 يوليو، أفاد مركز مراقبة الزلازل في ووهان أن بعض نقاط تجميع محطات الواجهة الأمامية لبيانات الإبلاغ عن الزلازل قد تم زرعها في برامج خلفية، مما جذب انتباهًا واسع النطاق.

وبعد البحث وجد ‏الفريق البرمجي، برمجيات خبيثة معقدة للغاية في شبكة الضحية، تلائم خصائص وكالات الاستخبارات الأمريكية، مخفية للغاية، وتهدف إلى سرقة البيانات المتعلقة بمراقبة الزلازل، لأغراض عسكرية واضحة.