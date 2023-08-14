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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بمستقبل وطن: نحتاج مبادرات فورية لحل أزمات المصانع المتعثرة

صدى البلد

أكد سمير صبري رئيس لجنة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الصناعة المصرية قوية ومصر بها مجتمع صناعي يتميز بصناعات كثيرة جدا .

 

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وقال سمير صبري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  نحتاج إلى تضاعف الإنتاجية الصناعية مع الزيادة السكانية الكبيرة ".

 

وأضاف سمير صبري:" الصناعة هي قاطرة النمو والتنمية الاقتصادية "، مضيفا:" خلال السنوات الأخيرة حدث تطور غير مسبوق في البنية التحتية والكهرباء والطاقة ".

 

وتابع سمير صبري:" هناك نقلة نوعية في البنية التحتية في مصر بما يمهد لتوطين المزيد من الصناعات في مصر ".

 

ولفت سمير صبري :" من الضروري زيادة قيمة الصادرات المصرية وتقليل الاستيراد من الخارج "، مضيفا:" نحتاج إلى مبادرات فورية لحل أزمات المصانع المتعثرة".
 

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