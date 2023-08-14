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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بشير حسن: قرار تعييني رئيسا لقناة cbc مفاجأة.. وسيكون هناك برامج جديدة

الكاتب الصحفي بشير
الكاتب الصحفي بشير حسن، رئيس قناة cbc العامة

أكد الكاتب الصحفي بشير حسن، رئيس قناة cbc العامة، أن اختياره لرئيس القناة كان مفاجأة بالنسبة لي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تطوير في القناة، إضافة إلى أنه سيكون هناك برامج جديدة وسيتم تقديم إعلام يليق بمصر.

وقال بشير حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن قناة cbc لها خصوصية كبيرة، مؤكدا أن كل قناة من قنوات الشركة المتحدة لها خصوصية منفردة.

 

وتابع  رئيس قناة cbc العامة، أنه أنصح كل من تم تعيينه للعمل في قطاع الشركة التحدة، ألا  يتخذ قرار بشكل منفرد، بل يتخذ القرار بناء على المناقشات البناءة.

 

 بما يليق به.

وأشار بشير حسن إلى أنه أنا أحب التفاصيل في العمل، وأن يصل العمل للجمهور والمشاهد بما يليق به.
 

بشير حسن قناة cbc العامة برامج اعلام الشركة المتحدة

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