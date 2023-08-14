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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. تنصيب الأمير هاشم بن عبد الله الثاني نائبا للعاهل للأردني

تنصيب الأمير هاشم
تنصيب الأمير هاشم بن عبدالله الثاني

أعلنت الأردن، اليوم الإثنين، تنصيب الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، نائبا للعاهل للأردني، حيث أدي الأمير البالغ من العمر 18 عاما اليمين الدستوري قبيل سفير الملك عبدالله الثاني إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة العالمين الجديدة.

ويعد تنصيب الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، هو أول تكليف يعهد به الملك عبدالله الثاني للأمير هاشم بعد أن أتم 18 عاما.

والأمير هاشم هو الابن الأصغر للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، إذ يسبقه ولي العهد الأمير الحسين والأميرة إيمان والأميرة سلمى.

وولد الأمير هاشم في 30 يناير 2005، ويشترك في يوم ميلاده مع الملك عبدالله في 30 من يناير من كل عام.

وأنهى الأمير هاشم دراسته الثانوية خلال العام الجاري 2023، بمدرسة "كينجز أكاديمي" بـ الأردن، وحضر والداه وأشقاؤه حفل تخرجه.

الأمير هاشم بن عبدالله الثاني الأردن الملك عبدالله الثاني نائب العاهل الأردني ولي العهد الأمير الحسين

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