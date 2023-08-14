جريمة مروعة.. اكتشاف رفات 13 شخصًا في ثلاجات بولاية مكسيكية |تفاصيل

قالت السلطات المكسيكية، اليوم الإثنين، إن الشرطة عثرت على رفات ما لا يقل عن 13 شخصًا في ثلاجات في مبنيين في ولاية فيراكروز المكسيكية، مضيفة أنه تم اعتقال ستة من المشتبه بهم في الجريمة المروعة حتى الآن.

وقال المدعي العام في فيراكروز في بيان، إن “الاختبارات الميدانية والمخبرية جارية لتحديد عدد الأشخاص المتورطين وهوياتهم”.

فيراكروز هي ولاية غنية بالنفط على طول ساحل خليج المكسيك والتي لطالما كانت مركزًا لتهريب البشر والمخدرات بالإضافة إلى الأنشطة الإجرامية الأخرى.

وقُتل أكثر من 400 شخص في فيراكروز خلال النصف الأول من هذا العام، وفقًا لبيانات حكومية.