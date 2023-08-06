العاصفة الاستوائية يوجين تضرب سواحل المكسيك وتتحول إلى إعصار مدمر

أفاد المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة (NHC) يوم الأحد أن العاصفة الاستوائية يوجين تنطلق من المحيط الهادئ المكسيكي وقد تتحول إلى إعصار في الساعات القليلة المقبلة حيث تتحرك موازية لساحل شبه جزيرة باجا كاليفورنيا.

كانت يوجين تقع على بعد 205 كيلومترات (127 ميلاً) جنوب غرب شبه الجزيرة وتهب رياحاً قصوى تبلغ 110 كيلومترات في الساعة (68 ميلاً في الساعة) تتحرك بسرعة 30 كم / ساعة (18.6 ميلاً في الساعة) في اتجاه الغرب والشمال الغربي ، وفقاً لبيانات من NHC ومقرها ميامي.

وقالت اللجنة في تقرير 'قد يتحول يوجين إلى إعصار في وقت لاحق اليوم قبل أن يبدأ في الضعف يوم الاثنين' مضيفة أنه لا توجد تحذيرات ساحلية سارية.

وقالت لجنة المياه بالولاية في المكسيك ، كوناجوا ، إن العاصفة ستتسبب في هطول أمطار غزيرة في ولاية باجا كاليفورنيا سور وأمواج يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار (13 قدمًا). ومن المتوقع أيضًا حدوث أمواج في ولايتي ناياريت وسينالوا.

تعد باجا كاليفورنيا سور موطنًا لنقاط جذب سياحية مثل كابو سان لوكاس ، بينما تستضيف ناياريت سان بلاس وسان بانشو. تقع مدينة مازاتلان الساحلية في سينالوا.

من المتوقع أن تستمر يوجين في مسارها الحالي حتى يوم الثلاثاء مع رياح تمتد حتى 130 كيلومترًا (81 ميلًا) من مركز العاصفة ، حسبما أفادت NHC.

في أواخر يونيو ، ألقى إعصار بياتريس بأمطار غزيرة في طريقه ، أيضًا قبالة ساحل المحيط الهادئ في المكسيك.