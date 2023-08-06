عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاصفة الاستوائية يوجين تضرب سواحل المكسيك وتتحول إلى إعصار مدمر

صدى البلد

أفاد المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة (NHC) يوم الأحد أن العاصفة الاستوائية يوجين تنطلق من المحيط الهادئ المكسيكي وقد تتحول إلى إعصار في الساعات القليلة المقبلة حيث تتحرك موازية لساحل شبه جزيرة باجا كاليفورنيا.

كانت يوجين تقع على بعد 205 كيلومترات (127 ميلاً) جنوب غرب شبه الجزيرة وتهب رياحاً قصوى تبلغ 110 كيلومترات في الساعة (68 ميلاً في الساعة) تتحرك بسرعة 30 كم / ساعة (18.6 ميلاً في الساعة) في اتجاه الغرب والشمال الغربي ، وفقاً لبيانات من NHC ومقرها ميامي.

وقالت اللجنة في تقرير 'قد يتحول يوجين إلى إعصار في وقت لاحق اليوم قبل أن يبدأ في الضعف يوم الاثنين' مضيفة أنه لا توجد تحذيرات ساحلية سارية.

وقالت لجنة المياه بالولاية في المكسيك ، كوناجوا ، إن العاصفة ستتسبب في هطول أمطار غزيرة في ولاية باجا كاليفورنيا سور وأمواج يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار (13 قدمًا). ومن المتوقع أيضًا حدوث أمواج في ولايتي ناياريت وسينالوا.

تعد باجا كاليفورنيا سور موطنًا لنقاط جذب سياحية مثل كابو سان لوكاس ، بينما تستضيف ناياريت سان بلاس وسان بانشو. تقع مدينة مازاتلان الساحلية في سينالوا.

من المتوقع أن تستمر يوجين في مسارها الحالي حتى يوم الثلاثاء مع رياح تمتد حتى 130 كيلومترًا (81 ميلًا) من مركز العاصفة ، حسبما أفادت NHC.

في أواخر يونيو ، ألقى إعصار بياتريس بأمطار غزيرة في طريقه ، أيضًا قبالة ساحل المحيط الهادئ في المكسيك.

العاصفة الاستوائية الولايات المتحدة باجا كاليفورنيا هطول أمطار غزيرة كاليفورنيا المحيط الهادئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

7400مليونير و5 مليارديرات يعيشون في القاهرة.. تعرف على ترتيب المدن الأغنى عالميا

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

«التعليم» تكشف حقيقة فرض رسوم 1000 جنيه مقابل استلام شهادة الثانوية العامة

موضوعات متعلقة

البرازيل .. متظاهرون يعارضون خطة بتروبراس للتنقيب عن النفط عند مصب نهر الأمازون

روسيا والصين تطلقان مناورات بحرية مشتركة بالقرب من المياه الأمريكية

شركة فايزر تخسر 144 مليار دولار من قيمتها بسبب لقاحات كوفيد 19

اجتماع جدة.. المشاركون يؤكدون أهمية مواصلة التشاور الدولي لتحقيق السلام بأوكرانيا

فيضانات قياسية تضرب عاصمة ألاسكا بعد انفجار السد الجليدي| فيديو

بابا الفاتيكان يختتم المهرجان الدولي للشباب بالبرتغال بقداس ضخم في الهواء الطلق

معارضو لوكاشينكو يتحدون ويخططون لإصدار جوازات سفر بيلاروسيا الجديدة

محام فرنسي لزعيم المعارضة في السنغال يكشف تفاصيل اعتقاله

ترشيحاتنا

ممنوع بدول كثيرة| ما قصة فيلم باربي المثير للجدل وهل يُعرض في مصر ؟

قرار عاجل في النيجر بشأن المجال الجوي

جديد في مصر .. سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2023

"مهلة 30 يوما".. آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي iPhone

صبرة القاسمي: وقعت فريسة لـ"وجدي غنيم" وانضممت للجماعات الإسلامية لهذا السبب

بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن ثقافتنا في إجازتنا| صور

جوزي بيضحكني.. إطلالات ندى الكامل تثير الجدل|شاهد

طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم

تعرض حياتكم للخطر.. احذروا ابتلاع بذور هذه الفواكه والخضروات

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ