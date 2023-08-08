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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المكسيك: لن ننضم لمجموعة بريكس

رئيس المكسيك
رئيس المكسيك

قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، إن المكسيك لا تخطط للانضمام إلى مجموعة بريكس، لكنها ترحب بمشاركة دول أخرى في هذه المنظمة.

وقال لوبيز أوبرادور، “لن نشارك في هذه الكتلة (بريكس)… بالطبع، نرحب بمشاركة الدول الأخرى، ولكن لأسباب تتعلق بالجوار ولأسباب اقتصادية وجيوسياسية، سنعزز اتحاد أمريكا الشمالية وكل أمريكا”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، أن أكثر من 30 دولة أكدت مشاركتها في قمة "بريكس" التي ستنعقد شهر أغسطس الجاري في جوهانسبرج.

وستستضيف جنوب إفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس في 2023، القمة الخامسة عشرة لقادة المجموعة في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرج.

وذكرت الخارجية الجنوب أفريقية، أن 34 دولة على الأقل أكدت مشاركتها في قمة البريكس القادمة، ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا 67 من قادة الدول إلى اجتماعات في إطار قمة البريكس في أغسطس، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

رئيس المكسيك المكسيك بريكس

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