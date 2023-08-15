عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بركان إتنا يغلق مطار كاتانيا وانهيار طيني في بلدة إيطالية|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قالت الشركة المسؤولة عن إدارة مطار كاتانيا على موقعها “بسبب النشاط البركاني لجبل إتنا وانتشار رماد بركاني، علّقت حركة الطيران ”، وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت أنه تم إلغاء كل الرحلات، وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

في الوقت نفسه، وقّع رئيس بلدية كاتانيا إنريكو ترانتينو مرسوما "يحظر خلال الساعات ال48 المقبلة سير الدراجات الهوائية والنارية إذ إن العديد من المناطق في المدينة مغطاة بطبقة من الرماد البركاني"، وفق ما ذكرت البلدية على موقعها الإلكتروني.

ويُعد إتنا الذي يبلغ ارتفاعه 3324 مترا، أعلى بركان نشط في أوروبا، وقد ثار مرارا خلال السنوات ال500 الماضية.

وعلى صعيد آخر، ضربت عاصفة رعدية عنيفة بلدة باردونيكيا الإيطالية، قرب الحدود الفرنسية، متسببة بانزلاق تربة وانهيار طيني لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقال عناصر الإطفاء الإيطاليون على منصة "إكس"، "انهيار طيني في باردونيكيا، عمل 50 إطفائيا يزيلون الأنقاض من الشوارع متواصل"، من دون تسجيل وقوع اصابات.

وأظهرت صور نشرتها خدمات الإنقاذ شوارع تضيق بالطين وسيارات مكدسة، فيما يستخدم المنقذون جرافات تنظف الشوارع.
 

مطار كاتانيا حركة الطيران بركان عاصفة توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

حسين الشحات يوجه رسالة غامضة بعد تطورات أزمته مع الشيبي

نقطة برتقالية.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف آيفون 

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

أشعل النيران في شقيقته وأولادها.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بعين شمس

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للصحافة: إطلاق موقع مصري عالمي قريبا

إسهامات الفلاحين في الاقتصاد المصري على طاولة القومي لحقوق الإنسان| صور

ميدالية بطولة أفريقيا وفلوس| ماذا قال وكيل محمد صلاح في التحقيقات

الدولار يسجل 30.84 جنيه| تعرف على أسعار باقي العملات

بوتين يبعث رسالة إلى زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية.. وكيم يرد

بعد القبض عليهم.. الحبس مع الشغل عقوبة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 8 ملايين جنيه.. حقيبة هيفاء وهبي تثير ضجة على السوشيال ميديا

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة

ماذا يحدث عند علاج البواسير في المستشفى

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ