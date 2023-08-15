بركان إتنا يغلق مطار كاتانيا وانهيار طيني في بلدة إيطالية|فيديو

قالت الشركة المسؤولة عن إدارة مطار كاتانيا على موقعها “بسبب النشاط البركاني لجبل إتنا وانتشار رماد بركاني، علّقت حركة الطيران ”، وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت أنه تم إلغاء كل الرحلات، وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



في الوقت نفسه، وقّع رئيس بلدية كاتانيا إنريكو ترانتينو مرسوما "يحظر خلال الساعات ال48 المقبلة سير الدراجات الهوائية والنارية إذ إن العديد من المناطق في المدينة مغطاة بطبقة من الرماد البركاني"، وفق ما ذكرت البلدية على موقعها الإلكتروني.

ويُعد إتنا الذي يبلغ ارتفاعه 3324 مترا، أعلى بركان نشط في أوروبا، وقد ثار مرارا خلال السنوات ال500 الماضية.

وعلى صعيد آخر، ضربت عاصفة رعدية عنيفة بلدة باردونيكيا الإيطالية، قرب الحدود الفرنسية، متسببة بانزلاق تربة وانهيار طيني لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقال عناصر الإطفاء الإيطاليون على منصة "إكس"، "انهيار طيني في باردونيكيا، عمل 50 إطفائيا يزيلون الأنقاض من الشوارع متواصل"، من دون تسجيل وقوع اصابات.

وأظهرت صور نشرتها خدمات الإنقاذ شوارع تضيق بالطين وسيارات مكدسة، فيما يستخدم المنقذون جرافات تنظف الشوارع.

