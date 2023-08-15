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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: نشعر بالقهر بسبب ما يحدث داخل النادي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أكد أيمن يونس، نجم  نادي الزمالك السابق، أن النادي يحتاج إلى استقرار إداري خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بالقلعة البيضاء.

وقال يونس فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لا أعلم ما يدور داخل الزمالك، ولكن نحتاج إلى إنشاء شركة كرة قدم بعيدا عن مجلس الإدارة، ويظل نادي الزمالك أكثر الأندية شعبية".

وأضاف: "أتمني تشكيل لجنة لبحث ديون نادي الزمالك، ونشعر بالقهر على ما يحدث داخل النادي فى الوقت الحالي".

وعن مصير شيكابالا مع النادي، أجاب: "شيكابالا لاعب مبدع ويمتع الجماهير بسبب لمساته السحرية داخل الملعب، ولا يزال أمامه موسمين قبل اعتزال كرة القدم".

وأضاف: "يجب على شيكابالا أن يعتزل بقميص نادي الزمالك، ويزيد من شعبية النادي بسبب نجوميته".

الزمالك أيمن يونس نادي الزمالك شيكابالا القلعة البيضاء

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