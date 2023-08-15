إيكواس تعلن موعد اجتماع رؤساء الأركان لبحث التدخل العسكري في النيجر

أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" عن موعد اجتماع رؤساء أركان دول المجموعة لبحث التدخل العسكري في النيجر.

وذكرت وكالة "رويترز" أن رؤساء أركان جيوش "إيكواس" سيجتمعون يومي الخميس والجمعة، 17 و18 أغسطس في غانا، لبحث تدخل عسكري محتمل بالنيجر، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وسياسية إقليمية.

وتأجل اجتماع رؤساء أركان الإيكواس، والذي كان مقررا السبت الماضي، وأعلنت الدول أن التأجيل جاء لأسباب فنية.

وقررت المجموعة نشر قوة احتياط تابعة لها لاستعادة الانتظام الدستوري بالنيجر في أعقاب أحداث 26 يوليو واحتجاز الرئيس محمد بازوم، في قصره بالعاصمة نيامي.