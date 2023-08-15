هاشتاج "نيمار_هلالي" يتصدر تويتر مصر والسعودية.. ومغردون: ‏أسطورة البرازيل

تصدر هاشتاج #نيمار_هلالي موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر والسعودية بعد تعاقد الهلال السعودي مع النجم العالمي نيمار قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.



وجاءت التعليقات كالآتي:

‏🇧🇷 راقص السامبا في أكبر نادي سعودي وفي القارة الآسيوية أهلاً بالمتعة 💙



‏مبروك لنا كهلاليين وجود نجم كبير بحجم البرازيلي نيمار لاعب يطمح بالحصول على كأس العالم مع المنتخب البرازيلي وفي قمة النضج الكروي يقبل بعرض الهلال، دلالة كبيرة على جدية مشروع كرة القدم في المملكة العربية السعودية 🇸🇦💚



‏نيمار الأسطورة البرازيلية.. في بيت الأساطير

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‏أعظم وافضل لاعب بالعالم انتقل للهلال العالمي السعودي 💙💙💙💙💙💙💙💙

افضل من بيليه افضل من الظاهرة افضل من رونالدينهو نيمار jr الظاهرة الجوهرة السوداء 💙🇧🇷

إعلان صفقة نيمار

أعلن نادي الهلال السعودي، عن تعاقده مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، قادمًا من باريس سان جيرمان.



ورحب الهلال بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر” بلاعبهم الجديد، بفيديو، معلقين: "الموهبة الرائعة ... التي تجذب انتباه الجميع".

وقال نيمار في فيديو تقديمه:" أنا هنا في المملكة العربية السعودية.. أنا هلالي"



وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة انتقال في العالم.