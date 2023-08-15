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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل أنت منهم؟ .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ الفتاق

الفتاق
الفتاق

يعد الفتاق من المشكلات الصحية التي تسبب آلاما شديدة في حين أنه يمكن تجنب الإصابة به ببعض الحيل البسيطة.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ الفتاق:

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وظيفة تتطلب رفع أشياء ثقيلة أو الوقوف لساعات طويلة.
سعال مزمن أو حساسية تسبب العطس المزمن.
الإمساك المزمن والإجهاد للتبرز أو التبول.
تاريخ من جراحة البطن أو الحوض.
الحمل ، وخاصة تكرار الحمل.
السمنة المزمنة ( مؤشر كتلة الجسم أكبر من 30).

قد يكون الأطفال أكثر عرضة للولادة بفتق خلقي إذا:

يولد قبل الأوان .
مصاب بالتليف الكيسي .
لديه اضطراب في النسيج الضام .
يعاني من خلل التنسج الخلقي في الورك .
لديه خصيتان معلقتان.
لديه مشاكل أخرى في الجهاز التناسلي أو الجهاز البولي .

الفتاق الإمساك المزمن الجهاز التناسلي الجهاز البولي الأكثر جراحة البطن آلام شديدة مؤشر كتلة الجسم

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