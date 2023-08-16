رئيس شركة مياه الشرب بسيناء يتفقد محطتي بالوظة ورمانة

تفقد اللواء أ ح مهندس خالد مصطفي عزيز رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء ، محطتي مياه بالوظة و رمانة بشمال سيناء، ضمن جولة بقطاع شمال سيناء للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات و الخطوط الناقلة للمياه ، كما تم المرور علي قرى قاطيه والمريح وقرية ٣٠ يونيو .

وقد رافق في الجولة عدد من شيوخ وعوائل قبائل شمال سيناء ورؤساء القري..حيث استمع لشكواهم ومقترحاتهم والوقوف علي اهم احتياجات المواطنين .

الخطوط الناقلة:

وأكد أن وصول المياه لمدينتي العريش و الشيخ زويد، هو أمر حتمي لايقبل أي تهاون.

ووجه اللواء بسرعة إزالة أي تعديات علي الخطوط الناقلة للمياه ، لضمان وصول المياه لكل منزل في المنطقة وكذا وصولها للمدن الواقعة في نهايات الخطوط .

وأكد ، على أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين و العاملين و ان شكاوي و اقتراحات المواطنين تأتي في المقام الاول بالنسبة له، و ان جودة الخدمات المقدمة للمواطن هي خط احمر لا يمكن المساس به باي شكل من الأشكال.



كما وجه أيضا بسرعة حل جميع الشكاوي التي ترد إلي الشركة عبر المختصين .

