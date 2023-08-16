أعلن الإعلامي أحمد حسن عن التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتفاقه معالمصري البورسعيدي للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "المصري يعلن التعاقد مع أحمد أيمن منصور".

ورغم عودة أحمد منصور للزمالك بداية الموسم الجاري بعد إنتهاء إعارته لطلائع الجيش لكن ظروف إيقاف القيد التي يمربها الزمالك حاليًا تسببت في عدم قيده بقائمة الفريق حتى الآن.

ولم يتم قيد أحمد منصور في قائمة الزمالك خلال الموسم الماضي وبالتالي مع عودته للنادي في الموسم الجاري يتطلبالأمر توقيع عقود جديدة ومعاملته كأنه صفقة جديدة وهو ما يمنع قيده بسبب عقوبة إيقاف القيد على النادي.

واقترب المصري بقوة من حسم التعاقد مع أحمد منصور بعد اتفاق الطرفين على كل التفاصيل.