رسالة خطية من أمين التعاون الإسلامي إلى وزير الخارجية الإيراني| ماذا بها؟

استقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان، في مكتبه في وزارة الخارجية في طهران السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي - المبعوث الخاص للأمين العام لأفغانستان.

‎و‏سلم المبعوث الخاص رسالة خطية من الأمين العام إلى وزير خارجية إيران.



‎وفي رسالته، أعرب الأمين العام عن تقديره للمشاركة النشطة لإيران في أنشطة المنظمة واجتماعاتها، خاصة بعد إعادة فتح البعثة الدائمة الإيرانية لدى المنظمة .

وسلط الأمين العام الضوء في رسالته على جهود المنظمة لدعم أفغانستان اتساقا مع قرارات مجلس وزراء الخارجية والحاجة إلى مواصلة الحوار لمواجهة التحديات المختلفة في أفغانستان.



من جهته، اعرب وزير الخارجية عن تقديره لجهود المنظمة المتعلقة بافغانستان في الإطار الإنساني والسياسي .

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