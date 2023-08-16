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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. المؤسسة الملكية الوطنية تتدخل لإنقاذ الأطفال المهاجرين بعد حوادث غرق القوارب

صدى البلد

وصلت مجموعة من المهاجرين على متن قارب النجاة التابع للمؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة (RNLI)، إلى الساحل الانجليزي بعد وقوع حادث غرق لقارب صغير في القنال البريطاني.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، وصلت المجموعة إلى ساحل دونجينيس بكنت، بعد ظهر اليوم، وكان بينهم أطفال مع حوالي 50 من طالبي اللجوء المشتبه بهم وتم إحضارهم إلى الشاطئ.

وأشارت التقارير إلى أن ما لا يقل عن 100 طالب لجوء محتمل وصلوا أيضًا إلى دوفر منذ الساعات الأولى، حيث يستغل المهاجرين الطقس الأكثر هدوءًا لعبور المضيق بين إنجلترا وفرنسا.

وبحسب ما ورد تم وضع قوة الحدود في حالة تأهب "حمراء" بسبب عدد الوافدين المتوقع في الأيام المقبلة، مع توقع استمرار الطقس الجيد في عطلة نهاية الأسبوع.

ولم تؤكد وزارة الداخلية البريطانية التقارير حول زيادة جاهزية قوات الحدود، قائلة إن وضعها قيد التشغيل.

وتظهر الإحصاءات الرسمية حتى يوم الاثنين الماضي أن 16790 مهاجرًا وصلوا في قوارب صغيرة منذ 1 يناير، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 17000 مهاجر بمجرد إدراج الأرقام ليومي الثلاثاء والأربعاء.

وسجلت الإدارة وصول 509 أشخاص على متن 10 قوارب يوم السبت الماضي، على الرغم من حدوث مأساة بالقنال في ذلك اليوم عندما لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وتم إنقاذ عشرات آخرين بعد أن واجه قارب صعوبة قبالة سواحل سانجات بشمال فرنسا.

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