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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«لان» يجتاح اليابان.. 60 مصاباً و237 ألف مشرد وإلغاء 950 رحلة جوية

صدى البلد

بحسب شبكة “سي إن إن”، أدى إعصار لان الذي يجتاح اليابان إلى إصدار تحذيرات من الإخلاء لأكثر من 237 ألف شخص في 11 محافظة في اليابان.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن سرعة رياح الإعصار بلغت 160 كيلومترا في الساعة (100 ميلا في الساعة)، ما يعادل إعصار من الفئة الثانية.. وتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائي وإصابات في عدة مناطق.

وذكر موقع نيبون دوت كوم أن 49 شخصا على الأقل أصيبوا في خمس محافظات حتى ظهر يوم الثلاثاء. وأفادت شبكة “سي إن بي سي” وصحيفة “ذا غلوب آند ميل” أيضا بأن نحو 60 شخصا أصيبوا جراء العاصفة.

كما أثر الإعصار على حركة النقل الجوي والسكك الحديدية، حيث تم إلغاء أكثر من 950 رحلة جوية في جميع أنحاء البلاد وتعليق أو تقليل خدمات قطارات. وضعف الإعصار مع تحركه شمالا ثم تحول إلى دوران خارج استوائي بحلول صباح اليوم الأربعاء.

وكان إعصار لان هو الإعصار الثاني الذي يضرب اليابان هذا الشهر، بعد إعصار خانون، الذي اجتاح جنوب غرب اليابان بالرياح والأمطار في وقت سابق من هذا الشهر. وتواجه اليابان حالات طقس قاسية هذا الصيف، مثل موجات الحر والفيضانات، التي تم ربطها بالاحترار العالمي الناجم عن أنشطة البشر.

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