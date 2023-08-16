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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيجيريا تعلن تعيين المصرفي أولاواله إدون وزيرًا للمالية والاقتصاد

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية ،اليوم الأربعاء، تعيين الرئيس النيجيري بولا تينوبو للمصرفي أولاواله إدون وزيرًا للمالية ومنسقاً للاقتصاد في إطار سعيه لإعادة ضبط أكبر اقتصاد في أفريقيا.

كان إيدون ، وهو أحد أقرب مستشاري تينوبو وعضوًا في فريقه الاقتصادي الذي ساعد في إعداد بيانه الانتخابي ، على وشك أن يصبح وزيرًا للمالية في أكبر اقتصاد في إفريقيا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وشرع تينوبو في بعض الإصلاحات الأكثر جرأة التي شهدتها نيجيريا منذ سنوات ، بما في ذلك إلغاء دعم البنزين الشعبي والمكلف وإزالة قيود سعر الصرف ، مما أضعف النيرة إلى مستويات قياسية.

إصلاحات الاقتصادي الرئيس النيجيري بولا تينوبو الرئيس النيجيري بولا تينوبو دعم البنزين

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