فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مهاجم الاهلي الجديد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : نهائيا مهاجم الاهلي الجديد كونجولي او سنغالي.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي، ينتظر الموقف النهائي من نادي هيونداي جيونبك الكوري الجنوبي، من أجل التنازل عن خدمات البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم الفريق، بالصيف الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ما يخص الغيني البيساوي زينهو جانو لم يتم طرحه من الأساس على إدارة النادي الأهلي، للتعاقد معه كما تردد".

وينتظر النادي الأهلي رد إتحاد الكرة حولي طلب الحضور الجماهيري في الموسم المقبل وكذلك تحديد موعد ومكان السوبر بنسخته القديمة.

وأرسل النادي الاهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس.

وطالب الأهلي معرفة لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها. وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.