الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ أرو-3 الإسرائيلية لألمانيا

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، موافقة الولايات المتحدة على بيع منظومة صواريخ أرو-3 الإسرائيلية إلى ألمانيا.

وقالت الوزارة إن الصفقة التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار، تعد اكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وخصص البرلمان الألماني (البوندستاج) في يونيو الماضي، دفعة أولى من الموازنة الدفاعية لشراء منظومة أرو-3 الإسرائيلية المضادَّة للصواريخ، في إطار إعادة التسلُّح الذي تقرر بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشارت وزارة المالية الألمانية في وثيقة مخصصة للجنة الموازنة، إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء قدرة مضادة للصواريخ في أسرع وقت ممكن عبر الاستحواذ على منظومة أرو-3.