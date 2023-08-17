مهيب عبد الهادي في ظهور مميز مع أحمد حجازي| شاهد

شارك الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر مهيب رفقة لاعب اتحاد جدة احمد حجازي، وحازت الصورة على تفاعل كبير من متابعيه.

وقال الإعلامي السعودي سكير فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أحمد حجازي باقي فى اتحاد جدة السعودي، واللاعب موقفه مختلف تمامًا عن طارق حامد، هناك رغبة كاملة فى الاتحاد أن يستمر حجازي مع الفريق فهو أحد أهم اللاعبين فى الفريق طوال السنوات الماضية.

وأضاف :" أحمد حجازي مستمر مع الاتحاد، ولكن سيتم رفع اسمه من قائمة الفريق لمدة طويلة حتي يعود من الإصابة التى قد تصل لـ 8 أشهر ، ثم يعود من جديد للقائمة بعد الشفاء.