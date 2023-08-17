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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن : إحالة مخرجات الحوار الوطني للمعنيين بداية خارطة طريق للمستقبل

أحمد تيسير أمين
أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن

قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أن إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية والتشريعية لدراستها وتطبيقها طبقا للقانون يعد بلورة حقيقية لتفعيل جلسات الحوار الوطني وتنفيذ مقترحات أهل الخبرة وصناع القرار في المجالات المختلفة.

وأضاف تيسير فى بيان صحفى له أن إحالة مخرجات الحوار الوطني من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية والتشريعية لدائرة التنفيذ وصنع القرار تؤكد إصرار القيادة السياسية على إنجاح الحوار الوطني بجميع مخرجاته. وصولا إلى خارطة طريق صحيحة وقوية للمستقبل.

وأوضح المهندس أحمد تيسير أنه عقب عرض المقترحات على المختصين وصياغة تشريعات معززة لقرار احالة الرئيس السيسي للمخرجات سيكون ترجمة حقيقية لجدية الحوار الوطني.

وأشار الي أن ميزة مخرجات الحوار الوطني انها صادرة من أهل الخبرة والعلم كلا في تخصصه وهناك توافق على هذة المخرجات  من جميع الجهات والتيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث شاركت جميع القطاعات في إعداد وصياغة هذه المخرجات من خلال جلسات نقاشية متعددة حدث بها عصف ذهني أسفر عن توافق على خروج هذه المقترحات.

ونوه امين اقتصادية حماه الوطن إلى أنه مع تفعيل توصيات ومقترحات الحوار الوطني بمختلف القطاعات سيكون لها عظيم الأثر في التصدي للمشكلات الراهنة والتوافق حول شكل المستقبل وصولا إلى الجمهورية الجديدة التي قوامها العدل والمساواة.

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