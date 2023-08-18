مسجد الهدي في دهب يحصل على شهادة الجودة

حصل مسجد الهدى بمدينة دهب علي شهادة الاعتماد والجودة من وزارة الأوقاف وهو رابع مسجد بمحافظة جنوب سيناء يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة أ .

واعتمد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف شهادة الاعتماد وافتتح مسجد الهدي بدهب خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة 19 مارس الماضي ونقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة علي الهواء من مسجد الهدي بحضور محافظ جنوب سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية .

وحصلت مساجد الصحابة والمصطفي والسلام علي شهادة الاعتماد والجودة أيضا بجنوب سيناء، ومسجد الهدي رابع مسجد يحصل علي تلك الشهادة .



مسجد الهدي في دهب